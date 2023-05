Menden: Der Brite Martin Smith wird 66 – Karten gewinnen

Menden. Der Brite Martin Smith wird 66. Und so heißt auch sein neues Programm: Brits 66. Im Juni wird es im Scaramouche aufgeführt. Die WP verlost Karten

„Brits 66“, was ist das? Ein neues Killervirus? Aus dem tiefsten afrikanischen Dschungel? Nein! Wer „Brits 1“, „Brits 2“, „Brits 40“, „Brits 50“ und „Brits 60“ gesehen hat, ahnt etwas. Martin Smith, der Brite, the Snowman, ein Urgestein der Katastrophenkultur Menden wird 66. Das Publikum erwartet ein Abend voller lustiger, skurriler, komischer, verrückter und auch nachdenklicher Elemente. Eine Zusammenfassung all dessen, was Männer und Frauen seit Menschengedenken in Bezug auf das Älterwerden erlebt haben.

Es ist das Natürlichste der Welt, Menschen werden jeden Tag älter. Tatsächlich, das Alter ist eines der wenigen Dinge, die wir in unserer hoch technisierten Zeit noch nicht beeinflussen können. Mit viel Aufwand versucht die Kosmetikindustrie, uns eines Besseren zu belehren, die Resultate sind jedoch höchstens oberflächlich, eventuell dem Auge gefällig. Manche Menschen akzeptieren diese Tatsache, andere, nämlich paranoide Briten, oder sollten wir sagen, dieser paranoide Brite, will es nicht wahrhaben. Diese 66 bereitet ihm ein massives Problem. +++ Lesen Sie auch: Mendener Brite betrübt: „Die Queen habe ich geliebt“ +++

Brits66: Auf das Publikum warten neue Texte, neue Sketche, neue Mitspieler, neue Musik

Der Brite Martin Smith ist wieder in der Rolle zu sehen, die ihm seine größten Erfolge auf der Bühne beschert hat: Er spielt den Briten. Auf das Publikum warten neue Texte, neue Sketche, neue Mitspieler und neue Musik. Denn bei „Brits 66“ läuft nichts ohne Livemusik.

Die Katastrophenkultur lädt ein: „Genießen oder vielleicht auch durchleiden Sie einen Abend voll von Kuriositäten, einem durchgeknallten Briten, viel Humor, einen Abend, an dem Sie sich zurücklehnen und lachen können. Ja, einer der Abende vor denen Dich Deine Mutter immer gewarnt hat.“ +++ Auch lesenswert: Drohender Brexit: Auch Mendener Martin Smith eingebürgert +++

Premiere ist am Freitag, 2. Juni. Weitere Vorstellungen: Freitag, 9. Juni, und Samstag, 10. Juni, jeweils um 20.30 Uhr im Scaramouche.

