Menden: DHL-Packstation aufgerissen und ausgeräumt

Menden Einige Mendener DHL-Paketkunden müssen ohne Weihnachtsgeschenke auskommen: Unbekannte haben die Packstation Frielingsen ausgeräumt.

Die Polizei in Menden sucht Zeugen für einen schweren Diebstahl. Denn in Menden wird es an Heiligabend wegen fehlender Geschenke wohl lange Gesichter geben, und das wäre womöglich noch nicht einmal die schlimmste Aufbruchsfolge. Gegen 17 Uhr stellte eine Zeugin am Sonntag ein großes Loch an der Rückwand der Packstation am Getränkemarkt-Parkplatz in Frielingsen fest.

Rückwand der Station wirkt wie schlecht geöffnete Sardinenbüchse

Unbekannte hatten dort gewaltsam mehrere Pakete aus der Station auf dem Geschäftsparkplatz entwendet. Und wie: Der rückwärtige Teil der Station sieht aus wie eine dilettantische geöffnete Sardinendose.

Polizei hat bisher noch keinen Hinweis auf den oder die Täter

Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter der Rufnummer 02373/9099-0 entgegen.

