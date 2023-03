Menden: Die Kfd St. Marien lädt in den Ostergarten ein

Menden. Die Kfd St. Marien lädt in Menden zu einem Ostergarten in die Kirche ein. Die Vorbereitungen dauerten Monate. Und es gibt ein besonderes Exponat.

Das Leitungsteam der Kfd St. Marien hat zur Osterzeit ein ganz besonderes Exponat geschaffen. Mit einer Andacht am Sonntag wurde der Ostergarten eröffnet und die Karwoche eingeleitet. Auf etwa zwanzig Quadratmetern im Eingangsbereich der St.-Marien-Kirche inMenden wird seitdem die letzte Woche im Leben Christi auf anschauliche Weise dargestellt.

Vorbereitungen für den Ostergarten dauerten mehrere Monate

„Wir laden herzlich ein, die Passion hier vor Ort zu erleben“, sagt Angelika Schröer. Sie war die Ideengeberin dieser Aktion. Zusammen mit Ute Kossatz, Heike Walter, Barbara Wasser, Andrea Kröger und Antonia Feldmann arbeitete sie mehrere Monate daran, das Leiden und Sterben und die Auferstehung Christi bildnerisch wiederzugeben. Zu Beginn der Planungen stand im Raum, einen Kreuzweg rund um die Kirche zu errichten. „Aber das ist immer sehr wetterabhängig und für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, schwierig", erklärt Heike Walter.

Die Frauen beschlossen gemeinsam etwas zu schaffen, das barrierefrei und wetterunabhängig ist und jedem dem Zugang ermöglicht. So entstand der Ostergarten mit insgesamt sechs Stationen. „Jeder Besucher hat die Wahl zu entscheiden, wie er diesen kleinen Kreuzweg erfahren möchte", sagt Barbara Wasser und verweist auf die Stühle, die bereitstehen für diejenigen, die einfach nur in Ruhe Andacht in dem Ostergarten halten möchten. Für alle anderen liegen am Eingang Heftchen bereit. Die starke Symbolik, mit der das Team der Kfd die Passion wiedergibt, erklärt sich zwar von selbst, aber in den Begleitheften finden die Gäste neben Bibelauszügen auch Gebete und geistige Impulse. Buchsbaumwedel stellen gleich zu Beginn den Einzug Jesu in Jerusalem dar.

Nur einen Schritt weiter soll eine große Emaille-Schüssel die Fußwaschung symbolisieren. Es gibt viel zu entdecken im Ostergarten, denn zu jeder einzelnen Station hat das Team Dekorationsmaterial aus der Gegenwart in die Karwoche adaptiert. +++ Auch lesenswert: St. Marien Platte Heide hisst die Regenbogenflagge +++

Chanukka-Leuchter auf dem Abendmahltisch

Zu den Exponaten gehört auch eine Chanukkia. Der neunarmige Kerzenleuchter ist ein Symbol des Judentums. „Zu diesem Kerzenleuchter gibt es einen ganz besondere Geschichte", weiß Hildegard Schneider zu berichten, die die Kfd als geistliche Beraterin bei dem Projekt begleitet. Sie erklärt, dass eine Pilgergruppe aus St. Marien 1994 nach Israel gereist ist. Norbert Kirchhoff war einer der Teilnehmer und sammelte Steine auf der Reise in Jerusalem, dem Sinai, dem Jordangebiet und dem See Genezareth. Zuhause machte er sich ans Werk, eine Chanukkia zu schmieden. Er arbeitete alle mitgebrachten Steine in die Kerzenarme ein, der letzte Stein aber, der seinen Platz im Kerzenleuchter fand, ist aus Menden vom Kapellenberg. „Dieser Chanukkia-Leuchter mit seinen Steinen ist für uns von starker Symbolik, verbinden sich mit ihm Wirkungsstätten von Jesus in Israel für immer mit Menden. Deshalb steht er im Ostergarten auf dem Abendmahltisch neben dem Pessach-Brot und dem Wein auf der dritten Station", sagt Angelika Schröer.

Sorgen und Wünsche im Ostergarten ablegen

Über der letzten Station, der „Auferstehung", leuchtet ein Bild mit einer aufgehenden Sonne als Zeichen der Hoffnung, geschaffen von Andrea Kröger. Die Besucher des Ostergartens haben die Möglichkeit, ihre Sorgen und Wünsche in Form eines Teelichtes ablegen.

Im Ostergarten St. Marien wird zwar die Passion Jesu Christi und dessen Auferstehung dargestellt, aber das Leitungsteam der Kfd spricht eine Einladung an alle aus, ob Christen oder nicht, ob Groß oder Klein, die Tür steht für jeden offen, der ihre kreative Darstellung der Karwoche sehen möchte.

