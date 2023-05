Menden: Die Maiwanderer sind los – Hier die Infos!

Menden. Los geht’s mit der Maiwanderung 2023 in Menden. In diesem Newsblog halten wir euch buchstäblich auf dem Laufenden.

Das Maiwandern in Menden geht los! Bereits seit dem Morgen ziehen die ersten Gruppen durch Menden, viele mit Bollerwagen. Tausende dürften jetzt schon auf den Socken sein. Die Stadt will erneut keine Party in Oesbern dulden, weder auf dem alten Bolzplatz noch auf dem Kreisel.

Maiwandern in Menden alte Tradition

Ein von der Stadt gesperrter Waldweg in Oesbern. So soll verhindert werden, dass Bollerwagen auch über Fahrbahnen rollen. Foto: Tobias Schürmann / Westfalenpost

Das Maiwandern in Menden ist ein Jahrzehnte alte Tradition. Tausende Mendenerinnen und Mendener ziehen mit Bollerwagen durch die Gegend. Der alte Sportplatz in Oesbern, wo sich aktuell auch Bürgermeister Roland Schröder und Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt ein Bild von der Lage machen, hatte sich in den letzten Jahren zum Treffpunkt fürs Partyvolk entwickelt. Nach schweren Ausschreitungen 2017 sperrte die Stadt im Jahr darauf den Sportplatz. Er bleibt auch nach Corona komplett umzäunt. Zwar darf auch durch Oesbern gewandert werden, Versammlungen wie am Kreisel sind aber nicht erlaubt.

Im diesem Newsblog halten wir die Ereignisse eines hoffentlich schönen und friedlichen Maiwandertages in Menden fest.

Der Newsblog für Maiwanderer in Menden

11 Uhr: In Oesbern sind vereinzelt die ersten Gruppen zu sehen, darunter auch größere, eine hat nicht nur eine starke Musikanlage, sondern auch eine Nebelmaschine. Auch bei Kik in der Stadt, bei Ivo in der Senke, wo Eltern auch ihre Kinder bringen, sowie am Hexenteich versammeln sich viele junge Leute, die gemeinsam aufbrechen wollen. Es scheint zwei Hauptwege zu geben: Einer führt über den Schwarzkopf in Richtung Spachtelhütte und Barge, der andere übers Forsthaus Lahr Richtung Oesbern.

Mit einer Nebelmaschine machen die ersten Maiwanderer in Oesbern schon mal ordentlich Dampf. Ein von der Stadt gesperrter Waldweg in Oesbern. Bei Ivo formieren sich die ersten Wandergruppen. Foto: Tobias Schürmann / Westfalenpost

Update, 11.30 Uhr: In Hannis „Bauernstube“ an der B7 laufen die Vorbereitungen für heute Nachmittag: Ab 15 Uhr gibt’s hier Livemusik mit den Rockaholix. Der kleine Parkplatz ist abgesperrt, ein Bierwagen sorgt für die Bewirtung der Maiwanderer.

Update, 12.03 Uhr: Auch um den Hexenteich sammeln sich jetzt immer mehr Gruppen. In der Hütte herrscht hier heute Grillverbot. Der neue Mendener Polizeichef Andreas Schmutzler schaut ebenfalls nach dem Rechten. Bisher ist es ruhig geblieben, die Leute feiern, manche zwar lautstark, aber durchweg friedlich.

Update, 13.07 Uhr: Wie zu hören ist, besteht trotz der Regenfälle der letzten Wochen weiterhin Waldbrandgefahr. Alle Einsatzkräfte bitten um entsprechend vorsichtigem Umgang mit Feuer und offenem Licht!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden