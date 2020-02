Menden: Die Serie von Auto-Aufbrüchen geht weiter

Menden. Es hört nicht auf: Auch an diesem Wochenende haben Automarder wieder zugeschlagen – diesmal in Bösperde und Schwitten.

Die seit Monaten andauernde Serie von Pkw-Aufbrüchen ist auch in der Nacht zum Montag weitergegangen. An der Stiftstraße beschädigte ein Unbekannter die hintere rechte Scheibe eines schwarzen Focus. Gestohlen wurde nichts. In der Nacht zum Samstag wurde an der Bredde die hintere Seitenscheibe eines VW Tiguan eingeschlagen.

In Schwitten, an der Wehrschau, brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen schwarzen Skoda Oktavia auf und stahlen im Fahrzeug liegendes Bargeld. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Schwitten nimmt die Polizei in Menden entgegen.