Menden: Dieb im Garten beim Zigaretten-Klau gefilmt

Menden. Die Polizei Menden sucht nach einer Person, die in einen Garten eingebrochen ist. Der Mann soll mehrere Gegenstände gestohlen haben.

Zigaretten-Klau in Menden: Ein bisher unbekannter Täter soll am Montag gegen 1.15 Uhr den Garten eines Mendeners an der Friedhofstraße betreten haben und eine Kamera sowie Zigaretten gestohlen haben. Hierbei wurde er auf Video aufgenommen.

Die Täterbeschreibung: Wer hat die Person gesehen?

Der Täter war männlich, etwa 170 Zentimeter groß, circa 16 bis 18 Jahre alt, schlank, hatte blonde Haare und trug ein dunkles Oberteil samt schwarzer Jeanshose.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Nacht eine solche Person gesehen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

