Menden: Dieb verschwindet aus Tankstelle mit 15 Energydrinks

Menden. Wortlos und ohne zu bezahlen verließ am Donnerstag ein Unbekannter eine Tankstelle in Menden – mit 15 Dosen Energy-Drinks in der Aldi-Tüte.

Ohne Worte und ohne zu bezahlen bediente sich am Donnerstag um 19.10 Uhr ein Unbekannter am Warenregal einer Tankstelle in Menden an der Werler Straße. Der Dieb packte 15 Dosen Energy-Drinks in seine Aldi-Tüte und ging wieder raus in Richtung Fröndenberger Straße/Hönnenwerth.

Der Unbekannte ist ca. 1,70 Meter groß, hat braune Haare mit Mittelscheitel. Er trug eine weiße Maske, eine graue Jeans und eine schwarze Adidas-Jacke. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.