Diebe haben einer Frau in Lendringsen das Portemonnaie gestohlen (Symbolfoto).

Menden. Diebe haben eine 74-Jährige in Lendringsen beim Einkaufen bestohlen. Plötzlich bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie weg war.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Diebe bestehlen 74-Jährige beim Einkaufen

Diebe haben eine 74-Jährige aus Menden beim Einkaufen bestohlen. Die Frau wollte in einem Supermarkt einkaufen und bemerkte plötzlich, dass ihr Portemonnaie weg ist.

Laut Polizei war die Frau im Zeitraum zwischen 12.05 und 12.15 Uhr in einem Geschäft in Lendringsen unterwegs. Im nächsten Geschäft, einem Supermarkt an der Lendringser Hauptstraße, bemerkte sie dann, dass das Portmonee weg war.

Hinweise auf den oder die Täter an die Polizei in Menden: 02373/9099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!