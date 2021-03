Menden: Diebe brechen nachts Keller auf - Fahrräder weg

In einem Mehrfamilienhaus an der Taunusstraße in Menden brachen Unbekannte in die Kellerräume ein - hier ein Symbolbild.

Menden. Einbrecher haben in einem Mehrfamilienhaus an der Taunusstraße in Menden nachts Kellerräume aufgebrochen. In einem wurden sie fündig.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Taunusstraße in Menden eingebrochen. Sie brachen die Vorhängeschlösser an insgesamt acht Kellerabteilen auf. In einem wurden sie fündig.

Polizei bittet um Hinweise

In den meisten Räumen fanden die Einbrecher laut Polizei nichts. Eine genaue Überprüfung steht aber noch aus. Aus einem Raum stahlen sie jedoch drei Fahrräder: zwei 26-Zoll-Mountainbike der Marke Bulls (weiß/grün bzw. weiß-lila) sowie ein silbernes 28-Zoll-Damenfahrrad.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

Unbekannte scheitern an Ladentür

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft an der Hauptstraße in Menden einzubrechen. Sie scheiterten an der Tür.

