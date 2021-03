Menden: Diebe bringen Beute unter Polizeibegleitung zurück

Menden. Zwei Männer wurden in Menden beim Diebstahl von Betonplatten beobachtet. Die Polizei machte sie ausfindig - und eskortierte sie zum Tatort zurück.

Diese zwei Mendener haben offensichtlich eine Vorliebe für Betonplatten: Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer wurde am späten Sonntagabend beim Diebstahl von 48 Bodenplatten beobachtet – und mussten sie anschließend in Begleitung der Polizei zurückbringen. Sie sind nicht zum ersten Mal aufgefallen.

Die beiden Mendener wollten am Sonntag schwere Beute machen in einem Baumarkt am Hönnenwerth. Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr beobachtet, wie zwei Personen Betonplatten in einen weißen Transporter luden und davon fuhren.

Wagen mit Unnaer Kennzeichen steht am Westwall

Die Polizei machte sich auf die Suche und fand den Wagen mit Unnaer Kennzeichen am Westwall. Daneben stand einer der Männer, der den Diebstahl direkt einräumte. Sein Begleiter war zu Fuß weg gegangen, wurde telefonisch erreicht und zum Transporter zurück beordert.

Polizei schreibt Anzeigen wegen Diebstahls

Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und eskortierten den Transporter zurück zum Baumarkt, wo die Männer die 48 Bodenplatten unter den Augen eines Baumarkt-Mitarbeiters wieder abluden. Die beiden sind laut Polizei nicht zum ersten Male beim Diebstahl von Betonplatten aufgefallen.

