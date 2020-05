Menden: Diebe stehlen mehrere hundert Meter Kabel

Menden. Diebe haben in Menden bei einer besonders dreisten Tat mehrere hundert Meter Kabel gestohlen. Die rabiaten Täter zogen die Kabel aus der Decke.

Unbekannte Täter haben an dem langen Mai-Wochenende in Menden mehrere hundert Kabel aus einem Rohbau gestohlen. Die Täter zogen die Kabel sogar aus den Wänden.

Laut Polizei sind die Täter in einen Rohbau an der Heidestraße in Menden eingedrungen. Dort zogen sie mehrere hundert Meter bereits unter der Decke verlegter Kabel heraus und transportierten sie ab. Zu dem Materialverlust kommt ein erheblicher Schaden durch nun nötige Mehrarbeit, stellt die Polizei fest.

Schwarzer Touran an der Zeppelinstraße durchsucht

Es kam zu einem weiteren Kriminalfall im selben Zeitraum. An der Zeppelinstraße wurde in der Nacht zum Montag ein schwarzer Touran durchsucht. Der unbekannte Täter nahm lediglich den Fahrzeugschein aus dem Handschuhfach. Die Polizei bittet um Hinweise unter 9099-0.

