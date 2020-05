Menden: Diebe stehlen Regenrohre von zwei großen Kirchen

Menden. Diebe haben sich in Menden an zwei großen Kirchen zu schaffen gemacht. Sie stahlen die Regenrohre aus Kupfer von den beiden Gotteshäusern.

Metalldiebe haben sich an zwei Kirchen in Menden zu schaffen gemacht. Die Täter brachen die Kirchen nicht auf, sondern stahlen die Regenrohre – eine Tat, die so schon länger nicht mehr in Menden vorkam.

Nachdem die Fallzahlen solcher Metalldiebstähle in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen waren, haben sich jetzt wieder Täter an Regenrinnen vergriffen. Laut Polizei entwendeten die Diebe in der Nacht auf vergangenen Donnerstag (30. April) Kupferfallrohre an den Kirchengebäuden an der Waldenburger Straße (Heilig-Geist-Kirche) sowie am Glockenblumenweg (Paul-Gerhardt-Haus). Hinweise zu den Metalldieben nimmt die Wache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

