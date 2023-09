Menden: Diese Hausarztpraxis zieht ins Ärztehaus um

Menden. Es war schon länger geplant, jetzt ist es amtlich: Eine Mendener Hausarztpraxis wechselt zum 18. September ins Ärztehaus auf der Hönneinsel.

Erst jetzt ist amtlich, was schon länger geplant war: Das MVZ Menden Mitte, Praxis von Dr. Thomas Bossecker, Dr. Bernhard Nick und der Internistin Helena Misko zieht von der Unnaer Straße 17 um und ist künftig im Ärztehaus auf der Hönneinsel – Medizinisches Zentrum Hönneinsel (MZH), Am Hönneufer 1-3, zu finden. +++ Lesen Sie auch: Mehr als die Hälfte der Hausärzte in Menden ist älter als 60 +++

Dort bezieht das MVZ – kurz für Medizinisches Versorgungszentrum – die ehemaligen Praxisräume von Helena Misko. Die Praxis an der Unnaer Straße bleibt ab Dienstag, 5. September, geschlossen. Die neue Praxis im Ärztehaus öffnet dann ab Montag, 18. September, für die Patientinnen und Patienten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden