Menden: Dieses Bauprojekt ist auf der Platte Heide geplant

Platte Heide. Die Evangelische Kirchengemeinde Menden lädt zur einer Gemeindeversammlung auf Platte Heide ein. Es geht um Pläne für ein besonderes Bauprojekt.

Ein besonderes Bauprojekt kündigt sich auf der Platte Heide an. Dort will die Stiftung Evangelische Jugendhilfe Menden ein Haus errichten. Die Pläne sollen in einer Gemeindeversammlung am Mittwoch, 22. März, um 18 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus vorgestellt werden.

Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe betreut Kinder und Jugendliche in Menden seit über 50 Jahren. Als diakonische Jugendhilfeeinrichtung hilft sie jungen Menschen auf dem Weg ins Leben. Insbesondere für junge Kinder brauche es neue schützende Angebote. Dazu braucht die Evangelische Jugendhilfe ein neues Gebäude. Dieses möchte sie auf dem Freigelände vor dem Paul-Gerhardt-Haus errichten. +++ Lesen Sie auch: Zweites Zuhause für Kinder, die besonderen Schutz brauchen +++

Stiftung und Gemeinde laden gemeinsam zur Versammlung ein

Wie dies aussehen und welche Fläche überbaut werden soll, wird in der Gemeindeversammlung erläutert, zu der das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Menden und die Stiftung einladen.

