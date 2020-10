Menden: Dönerkauf unterstützt das Bürgerbad Leitmecke

Mitmenschen schützen, die heimische Wirtschaft unterstützen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Das alles lässt sich in Menden nun verbinden. Denn Teile der Einnahmen über ein neues Bestellfenster bei Döpi will Inhaber Ümit Akin dem Bürgerbad zur Verfügung stellen. Dort freut man sich über die Unterstützung, nachdem die Corona-Pandemie die Freibadsaison ordentlich durcheinandergewirbelt hat.

Besuch im Freibad gab den Ausschlag

Auf die Idee kam Ümit Akin nach einem Besuch im Bad mit seinem Sohn. „Das war ein trauriger Anblick“, erzählt er. Denn um die Besucher vor einer Corona-Infektion zu schützen, galten besondere Regeln im Bürgerbad (WP berichtete). „Es war keiner da, ich kenne es sonst nur gut gefüllt“, so Akin. Zudem gab es Wartezeiten am Becken. „Es war nicht wie in den vergangenen Jahren.“ Dass Corona nicht spurlos am Förderverein vorbeigehen würde, war Ümit Akin klar. Nach dem Besuch schloss er sich mit Schatzmeister Ulrich Stolte kurz, um den Förderverein zu unterstützen.

Die Idee: Einen Teil der Einnahmen, die über das neue Fenster des Imbisses verkauft werden, sollen dem Bürgerbad zugute kommen. Dass Ümit Akin überhaupt eine Art Durchreiche einbauen ließ, hat zwei simple Gründe. Zum einen sei die Fensterscheibe mitsamt des bisherigen Apotheker-Fensters früher schon einmal beschädigt worden und musste ohnehin ausgetauscht werden, zum anderen erlaube es Corona nicht, das Geschäft dauerhaft mit zu geringem Abstand zu füllen. Wer zusätzlich zu seinem Kauf etwas spenden möchte, könne dies künftig auch tun, so Akin. Eine entsprechende Spendendose soll ebenfalls aufgestellt werden.

Freude über den Rückhalt der Mendener

Beim Förderverein des Bürgerbads Leitmecke freut man sich derweil. „Ich bin überwältigt, aus welchen Richtungen die Unterstützung kommt“, sagt die Vorsitzende Ramona Lax. Der Rückhalt aus der Bevölkerung sei überwältigend. Und das in einer Zeit, da die Leitmecke mit vielen Veränderungen zu kämpfen hat. Die Arbeiten an der kleinen Leitmecke sind noch immer nicht abgeschlossen, parallel dazu die Einschränkungen der Corona-Pandemie.

„Die Sicherheit unserer Gäste stand an allererster Stelle“, macht Lax deutlich. Gerade deshalb habe man sich auch dazu entschlossen, deutlich strengere Regeln umzusetzen als in anderen Freibädern. Es sei zwar „glücklicherweise“ alles gut gegangen, doch das sei zu Beginn der Freibadsaison so noch nicht absehbar gewesen. Dass es daher zu Einbußen kommen wird, „war uns klar, als wir uns entscheiden, überhaupt aufzumachen“, erklärt Lax. Ersten Schätzungen zufolge sollen gerade einmal halb so viele Besucher im Bad gewesen sein wie üblich. Die Auswertung der Saisonkarten-Inhaber stehe zudem noch aus.

Und trotzdem: „Die, die da waren, haben sich gefreut“, berichtet die 1. Vorsitzende. Gerade die Frühschwimmer und Vereine hätten sich dankbar gezeigt, überhaupt schwimmen zu können. „Für die Kinder war es natürlich traurig“, weiß auch Lax. Auf Spielutensilien wie den Eisberg habe man bewusst verzichten müssen. Die Eröffnung der kleinen Leitmecke steht ebenso noch aus. „Das alles war für uns auch nicht befriedigend.“

