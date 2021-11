Menden: DRK Testzentrum zieht um und erweitert Zeiten

Menden. Das Testzentrum vom Deutschen Roten Kreuz zieht am Dienstag um. Künftig sollen vermehrt auch nachmittags Termine verfügbar sein.

Das DRK Testzentrum in Menden zieht um und zwar zum DRK Ortsverein in Menden. Der Umzug ist bereits für den kommenden Dienstagabend geplant, sodass das Testzentrum pünktlich zum Mittwoch bereits an der neuen Adresse erreichbar ist.

„Wir erhöhen die Testkapazitäten um den Anforderungen der Bevölkerung in Menden weiter gerecht zu werden. Viele hatten uns gebeten auch in den Nachmittagsstunden zu öffnen. Dies können wir nun gewährleisten“, sagt Vorstand Pascal Hülle. Ausschlaggebend, so das DRK, war es auch möglichst viele kostenlose Parkplätze in der Nähe anzubieten, da viele zu testende Personen nach der regulären Arbeitszeit mit dem Auto anreisen würden.

Ausreichend Parkplätze sind vorhanden

Unterstützt wird der Kreisverband beim Umzug von ehrenamtlichen Helfern aus der Gemeinschaft Menden. Die neue Adresse des Testzentrums ist Auf der Kluse 1 in Menden. Parkplätze sind in ausreichender Form am Huckenohl Stadion vorhanden.

Die Termine können nach wie vor online unter www.schnelltest-drk-mk.de gebucht werden. Um eine vorherige Terminvergabe wird gebeten.

