Menden: E-Scooter aus Hausflur gestohlen

Menden. Ein Mann hat seinen E-Scooter im eigenen Hausflur abgestellt. Kurze Zeit später war das Gefährt verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwochabend wurde an der Marktstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte das Gefährt gegen 19 Uhr im Hausflur in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses abgestellt. Zwei Stunden später bemerkte er, dass sein E-Scooter verschwunden war.

Der schwarze Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 374NHN wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02373/9099-0.