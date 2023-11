Menden: E-Scooter-Fahrerin (13) rammt Postbotin

Menden Eine 13-Jährige fährt mit einem E-Scooter auf dem Fußweg des Manöverwegs in Platte Heide. Dann kommt eine Postbotin aus einem Eingang.

E-Scooter-Unfall auf dem Fußweg des Manöverwegs in Menden-Platte Heide: Zwei Menschen werden leicht verletzt.

Mendener Postbotin hatte in Wohnhaus Sendungen zugestellt

Eine minderjährige Mendenerin (13) hat am Samstag um 13.20 Uhr auf dem Fußweg entlang des Manöverwegs in Platte Heide mit ihrem E-Scooter eine Postbotin angefahren. Das Mädchen fuhr bergab in Richtung Berliner Straße, als die Postbotin den Gehweg betrat. Die 56-jährige Mendenerin hatte in einem Wohnhaus Sendungen zugestellt.

Medizinische Notversorgung von beiden Unfallbeteiligten abgelehnt

Der Aufprall war so stark, dass beide zu Boden stürzten und sich dabei Blessuren zuzogen. Die Jugendliche und die Frau gelten als leicht verletzt. Eine medizinische Notversorgung am Unfallort lehnten laut dem Bericht der Polizei Menden beide ab. Sie gaben an, gegebenenfalls selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen. Am E-Scooter entstand kein Sachschaden.

