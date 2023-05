Eickys Shop eröffnet neu in der Innenstadt von Menden.

Einzelhandel Menden: „Eicky“ eröffnet bald Grill-Shop in der Innenstadt

Menden. Das Online-Angebot von Thomas Eickmann soll es bald auch Offline geben – in einem Ladenlokal in Menden will er im Mai einen Grill-Shop eröffnen.

Die Wirtschaftsförderung Menden (WSG) konnte Thomas Eickmann, genannt Eicky, und seiner Frau Stefanie eine Förderung für das rund 110 Quadratmeter große Ladenlokal an der Unnaer Straße 8 vermitteln. Auf die Eröffnung seines dort neu entstehenden Grill-Shops hofft er noch im Mai 2023.



Neues Lokal, neues Konzept. Thomas Eickmann freut sich, seine Kunden bald in einem neuen Lokal mit einem neuen Konzept begrüßen zu dürfen: „Statt nur eines Showrooms wie bisher, haben wir uns entschlossen, das großzügige Lokal als Grill-Shop zu nutzen. Wir haben alles, was das BBQ-Herz schneller schlagen lässt – vom Gasgrill über den Pellet grill, sowie Terrassenheizer und Feuerschalen". Wichtig sei es ihm, seiner Kundschaft ein möglichst breites Grillangebot zu machen. „Jeder, der gern grillt, findet hier etwas. Diejenigen, für die aufgrund ihrer Wohnsituation kein Holzkohlegrill oder Smoker in Frage kommt, bekommen bei uns die Pellet -Alternative oder andersherum. Auch Gewürze und Marinaden – von rauchig über süß bis scharf – haben wir, sowie auch besondere Liköre und andere Dinge rund um den Tisch", erläutert Thomas Eickmann sein Angebot. Zur Eröffnung gebe es sicher auch das ein oder andere Highlight für die Kunden, so Thomas Eickmann weiter.

Thomas und Stefanie Eickmann beschreiten ungewöhnlichen Weg

Ungewöhnlich ist der Weg, den Thomas und Stefanie Eickmann mit dem Lokal in der Mendener Innenstadt einschlagen. Die beiden haben sich bewusst entschlossen, das Angebot aus seinem Online-Shop zusätzlich über den stationären Handel vor Ort zu verkaufen. „Eine intensive Beratung mit direktem Feedback kann es nur im persönlichen Gespräch geben. Hinzukommt, dass ich das beratende Angebot weiter ausbauen möchte. Bald werden auch Workshops für das perfekte Grillerlebnis angeboten. Das Fleisch richtig zu smoken, muss gelernt sein – und das kann man bald tun", erklärt „Eicky" die Entscheidung, sich in der Innenstadt niederzulassen.

WSG-Chef Behrendt: Vorerst letzte geförderte Anmietung in Menden

„Die Neuanmietung von Thomas Eickmanns Grill-Shop wird zunächst eine unserer letzten geförderten Anmietungen des aktuellen Förderaufrufs sein“, zieht Tim Behrendt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden, Resümee. „Ziel des Programms ist es, im Kernbereich der Innenstadt sowie in Lendringsen einen Experimentierraum zu schaffen, um zu erproben, welche Angebote angenommen werden. Menden hat NRW-weit herausragend viele Ansiedlungen vollbracht, insgesamt 25 Stück! Auch die Ausfallrate im Förderzeitraum ist sehr gering. Wir sind zuversichtlich, dass es eine Vielzahl der Anbieter aus Gastronomie, Dienstleitung und Einzelhandel auch nach Auslaufen der Förderung schaffen, ihr Angebot aufrecht zu erhalten. Das Land NRW lässt das Programm leider zum Jahresende auslaufen, was wir bedauern, da wir uns durchaus noch mehr zutrauen würden”, so Tim Behrendt weiter.

