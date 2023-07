Menden: Ein ganzer Ortsteil im Zeichen der Feuerwehr

Bösperde. Seit Jahren hat das Feuerwehrfest in Bösperde mittlerweile Tradition. Doch in diesem Jahr haben die Organisatoren etwas verändert.

Das letzte Ferienwochenende steht in Bösperde ganz im Zeichen der Feuerwehr: Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, laden die Löschgruppen zu ihrem jährlichen Feuerwehrfest an der Holzener Dorfstraße ein.

„Partyinferno“ in Bösperde

Viel zu entdecken für Groß und Klein: Während der Sonntag ganz im Zeichen der Familien steht, sollen am Samstagabend erstmals zwei Bands auf zwei Bühnen für einen stimmungsvollen Abend sorgen. „Im vergangenen Jahr waren wir überwältigt von der Besucheranzahl“, erinnert sich der stellvertretende Löschgruppenführer Lukas Weber. „Es hat uns sehr gefreut, dass nach der Corona-Pause wieder so viele Bürger Interesse an ihrer Feuerwehr gezeigt haben. Grund genug, uns für das jetzt anstehende Fest ins Zeug zu legen und uns viele Neuerungen einfallen zu lassen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag soll die ganze Familie auf ihre Kosten kommen.“

Die Playmobil-Feuerwehr von Jörg Jansen ist auch auf dem Feuerwehr-Festival 2023 wieder mit dabei. Foto: THORSTEN WACHTEN / Feuerwehr Menden

Bereits vor Monaten tagte das Festkomitee erstmals, seither sind zahlreiche Ideen ausgearbeitet und in die Tat umgesetzt worden. Die wohl größte Änderung am Samstagabend, welche auch zur Namensänderung „Feuerwehr-Festival“ führte, bietet die musikalische Unterhaltung: Wie gewohnt wird auf der großen Hauptbühne die sechsköpfige Band „Partyinferno“ mit ihren stimmgewaltigen Sängerinnen ab 19 Uhr für ordentlich Stimmung sorgen. Wer es lieber etwas ruhiger mag, der ist im Bereich hinter der Fahrzeughalle gut aufgehoben: In gemütlicher Lounge-Atmosphäre und mit musikalischer Untermalung von „Zwei Dudes mit Gitarre“, können kühle Cocktails im Liegestuhl genossen werden. „Im letzten Jahr haben wir erstmalig den Lounge-Bereich eingerichtet“, berichtet Lukas Weber. „Dieser wurde so gut angenommen, dass wir ihn in diesem Jahr erweitern und aufwerten wollten.“

Zudem erwarte die Party-Gäste am Samstagabend noch ein weiteres Special: Ein Bullriding-Contest, den es erstmals in diesem Jahr am Samstagabend geben wird. „Alle Gäste sind herzlich eingeladen teilzunehmen und einen von drei Preisen zu ergattern.“

Der Sonntag hält als Familientag viele Attraktionen bereit, schon ab 11 Uhr öffnen die Tore für Jung und Alt: Kinderbelustigung, Blaulichtmeile mit zahlreichen Spezialfahrzeugen von Feuerwehr und Hilfsorganisationen, Hüpfburg, Kinderbrandschutzerziehungund Schauübungen sorgen den ganzen Tag über für ein abwechslungsreiches Programm, zudem haben die Tanz-Mädels der DJK Bösperde einen Gast-Auftritt und zeigen ihre einstudierte Choreografie. Jörg Jansen von der Feuerwehr Iserlohn präsentiert zudem am Sonntag seine Playmobil-Feuerwehr in der Fahrzeughalle des Bösperder Gerätehauses.

Das Programm am Sonntag

Für die Jüngeren stehen am Sonntagnachmittag natürlich auch wieder Feuerwehrautos bereit, mit denen Fahrten gemacht werden können. „Das ist meist der erste Kontakt, den Kinder mit der Feuerwehr haben – und für sie oft auch das Spannendste“, erläutert Kinderfeuerwehrwart Michael Bals. „Für uns ist das zudem auch eine tolle Möglichkeit, Kinder über die Arbeit der Feuerwehr aufzuklären und Interesse für unsere Arbeit zu wecken.“

Auf der Blaulichtmeile werden am Sonntag Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Hilfsorganisationen präsentiert. Foto: THORSTEN WACHTEN / Feuerwehr Menden

Mit der Kinderbelustigung, musikalisch begleitet durch den Spielmannszug der Feuerwehr Bösperde, klingt das Fest am Sonntagabend dann langsam aus. „Wir freuen uns auf zwei schöne Tage und viele Besucher, die mit uns ein tolles Wochenende erleben möchten“, laden die Bösperder alle Interessierten ein. Und bitten zugleich um Verständnis: Denn aufgrund des Festes wird die Holzener Dorfstraße in diesem Jahr von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 19 Uhr zwischen der Einmündung Heidestraße und der Grevenhofstraße gesperrt sein.

