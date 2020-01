Kurioser Weg Menden: Einbrecher in Firma an der Fröndenberger Straße

Menden. Einbrecher sind in eine Firma an der Fröndenberger Straße in Menden eingedrungen. Sie suchten darüber den Weg in eine Spielhalle.

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (9. Februar) gewaltsam in eine Firma in Menden eingedrungen. Das Unternehmen war gar nicht das Ziel, sondern eine Spielhalle.

Laut Polizei schafften es die Einbrecher in die metallverarbeitende Firma an der Fröndenberger Straße. Sie kamen durch ein Fenster und versuchten dann im Inneren, eine Verbindungstür zu einer Spielhalle aufzubrechen. Das allerdings misslang laut Polizei. Erst Ende Dezember drangen Einbrecher ins Hönne-Berufskolleg ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Menden 02373/9099-0 entgegen.

