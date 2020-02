Menden. Erneut haben Einbrecher in Menden zugeschlagen: Die Täter drangen in Lendringsen in zwei gegenüberliegende Häuser ein. Der Sachschaden ist hoch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Einbrecher schlagen in Lendringsen doppelt zu

Einbrecher haben in Lendringsen gleich doppelt zugeschlagen. Für die Opfer bleibt neben einem unguten Gefühl und gestohlenen Wertgegenständen auch der Ärger über jede Menge Sachschaden.

Laut Polizei drangen der oder die Täter am Montag (3. Februar) in der Zeit von 18.15 Uhr bis 20.50 Uhr, in ein Haus am Bieberblick ein. Offensichtlich nutzten die Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Schmuck aus gegenüberliegendem Haus in Lendringsen gestohlen

Bei einem gegenüberliegenden Haus öffneten die Einbrecher eine Balkontür und gelangten im gleichen Tatzeitraum ins Haus. Hier durchwühlten die Einbrecher Räume und Behältnisse. Sie stahlen Schmuck und hinterließen ebenfalls einen nicht geringen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Lendringsen nimmt die Polizei in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!