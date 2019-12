Einbrüche Menden: Einbrecher sprühen mit Feuerlöscher in Werkstatt

Menden. Einbrecher haben eine Werkstatt in Menden verwüstet, indem sie einen Feuerlöscher ausgeleert haben. Dann nahmen sie auch noch reichlich Geld mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Einbrecher sprühen mit Feuerlöscher in Werkstatt

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in eine Werkstatt an der Fröndenberger Straße in Menden eingebrochen und erbeuteten Geld.

Laut Polizei transportierten die Täter einen Tresor aus dem Verkaufsraum in die Werkstatt, wo sie den Geldschrank mit Hilfe des vorhandenen Werkzeugs öffneten. Sie erbeuteten das dort gelagerte Bargeld und eine Geldkassette mit Geld. Zum Schluss leerten sie einen Feuerlöscher in den Räumen aus.

Gartenhaus an der Bonhoefferstraße aufgebrochen

Ebenfalls am Wochenende wurde versucht, das Vorhängeschloss eines Gartenhauses an der Bonhoefferstraße aufzubrechen. Das misslang offenbar. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!