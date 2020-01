Menden. Einbrecher sind in Menden in mehrere Hotelzimmer eingedrungen. Die Täter nahmen fünf Fernseher samt Zubehör mit. Eine Reinigungsfrau stutzte.

Menden: Einbrecher stehlen Fernseher aus Hotelzimmern

Einbrecher haben in Menden Fernseher aus einem Hotel gestohlen. Die Täter brachen nach und nach mehrere Zimmer aus. Die Räume waren sogar vermietet. Die Einbrecher gingen dabei äußerst gründlich vor.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (23. Januar). Die Unbekannten drangen in ein Hotelgebäude an der Mendener Straße ein. Sie stahlen fünf Fernseher aus den Zimmern. Außerdem wurden Schlüssel und eine Daunendecke gestohlen.

Reinigungsfrau bemerkt extreme Unordnung in den Zimmern

Eine Reinigungsfrau hatte sich laut Polizei bei ihrer Arbeit am Freitagmorgen über die extreme Unordnung in einem der Zimmer gewundert und sammelte die herumfliegenden Handtücher und Reinigungsutensilien ein. Dann stellte sie fest, dass Schlüssel fehlten. Sie benachrichtigte ihre Chefin, die den Diebstahl der fünf Thomson-TV-Geräte samt Fernbedienungen und Kabeln bemerkte. Auch interessant: Ein Mendener Elektromarkt klagt über verschwundene DPD-Pakete.

Alle sechs Zimmer waren zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt sogar an Gäste vermietet, jedoch nur eines tatsächlich bewohnt. Dieser Gast hatte bei seiner Abreise gegen 7.30 Uhr bemerkt, dass die Türen der anderen fünf Zimmer nur angelehnt waren. Am Donnerstag gegen 12 Uhr war noch alles in Ordnung.

Polizei sucht Hinweise auf Personen, die Fernseher über die Straße trugen

Möglicherweise wurden am Donnerstag Personen beobachtet, die Fernseher über die Mendener Straße trugen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

