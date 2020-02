Menden: Einbrecher suchen Haus am Wochenende zweimal heim

Gleich zweimal wurde am Wochenende in einen Keller in Oberoesbern eingebrochen.

Menden. Die Polizei verzeichnete in Menden am Wochenende erneut mehrere Einbrüche. Ein Haus in Oberoesbern wurde sogar zweimal heimgesucht.

Gleich zweimal wurde am Wochenende in einen Keller in Oberoesbern eingebrochen. Der Bewohner des Einfamilienhauses erledigte am Samstagmorgen zwischen 8.20 und 11 Uhr Besorgungen. Als er zurückkehrte, war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Täter gelangte jedoch nicht in das Objekt. Der Besitzer sicherte das Fenster. Am Sonntag zwischen 9 und 16.40 Uhr kamen erneut Einbrecher. Sie zerschlugen eine weitere Scheibe, traten eine Tür ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach den ersten Erkenntnissen nichts.

Einbrecher hebeln Tresor auf

Am Sonntag, gegen 16.15 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Einbrecher eine hintere Tür eines Hauses an der Kirchstraße aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten Räumlichkeiten und durchwühlten Behältnisse. Einen Tresor hebelten sie auf und entnahmen den Inhalt.

Die Täter flüchteten bislang unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Einbruchsversuch misslingt

Zwischen Donnerstag, 6. Februar, und dem vergangenen Freitagmorgen versuchten ein oder mehrere Täter, das Fenster eines Einfamilienhauses am Manöverweg aufzubrechen. Das misslang offenbar.

Einbruch in Massagegeschäft

In der Nacht zum Freitag sind Einbrecher in ein Massagegeschäft an der Fröndenberger Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und leerten mehrere Sparschweine und die Tageskasse.