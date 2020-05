Die Einbrecher scheiterten am Marderweg an einem Fenster (Symbolfoto). Die Polizei rät zu mehr Prävention.

Kriminalität Menden: Einbrecher wollen in Haus am Marderweg einsteigen

Menden. Einbrecher haben in Menden versucht, in ein Haus am Marderweg einzudringen. Die Polizei rät jetzt zu mehr Prävention in Sachen Einbruchschutz.

Einbrecher haben ein Haus am Marderweg in Menden heimgesucht. Sie scheiterten aber an einem Fenster. Die Polizei nutzt die Gelegenheit für einen dringenden Tipp.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag oder Mittwoch (28. oder 29. April). Dabei nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Hauseigentümers aus, um den Versuch zu starten, über ein zum Wald gerichtetes Fenster in dessen Haus am Marderweg einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und es entstand Sachschaden am Fenster.

Polizei rät dringend zu mehr Einbruchschutz

Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Marderweges nimmt die Polizei in Menden 02373/90990 entgegen. Die Beamten raten Hausbesitzern außerdem, sich gerade jetzt in Corona-Zeiten zum Einbruchsschutz beraten zu lassen. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Tipps und Hinweise gibt es zudem auf www.polizeiberatung.de.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Hier geht es zum ausführlichen Nachrichten-Ticker mit allen Nachrichten rund um die Corona-Pandemie in Menden, Fröndenberg, Balve, Märkischer Kreis und Kreis Unna.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!