Blaulicht Menden: Einbruch in Firmenbüros

Menden. In Menden gab es mehrere Einbrüche in Firmenbüros. Die Polizei ermittelt und sicherte Spuren.

Eingebrochen sind Unbekannte in der vergangenen Nacht in Gewerberäume an der Ringstraße. Sie durchsuchten Büroräume zweier Firmen und entwendeten dort Wechselgeldkassen. Die Polizei sicherte Spuren.