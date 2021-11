Menden: Eine gespendete Krippe zum Fest für die Flutopfer

Menden. Der Mendener Ulrich Ostermann startet gemeinsam mit Krippenfreunden Benefizaktion. Krippen werden an die Flutopfer gespendet.

Der Mendener Ulrich Ostermann, Erbauer der Lürbker Heimatkrippe, ruft gemeinsam mit der Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen zur Krippenspende für die Flutopfer auf. Die Benefizaktion steht unter dem Motto „Krippenfreunde sind solidarisch“.

„Allein die Idee hat mich sehr ergriffen, so dass ich mir spontan überlegt habe, da muss man helfen, den Menschen eine Hoffnungsbotschaft zur Weihnachtszeit in schweren Zeiten in die Häuser und Herzen zu bringen, die es so dringend benötigen“, erklärt Ulrich Ostermann den Hintergrund der Aktion. Eine Krippe für alle Flutopfer in NRW und Rheinland Pfalz zum Weihnachtsfest 2021 – als Symbol der Freude, des Friedens und der Hoffnung.

Die Idee

Die Landesgemeinschaft der Krippenfreunde ruft auf: „Spendet Krippen an Flutopfer, die alles verloren haben. Wir wollen Sachspenden in Form von Krippen, Krippenställen, Krippenfiguren sammeln und Menschen schon vor Weihnachten zum Geschenk machen, die alles verloren haben. Keiner, dem dies wichtig ist, soll Heiligabend ohne dieses wichtige Symbol der Freude, des Friedens und der Hoffnung sein.“ Ulrich Ostermann ist Mitglied der Landesgemeinschaft der Krippenfreunde und unterstützt diese Aktion. Er leitet die Krippen-Sachspende gerne über die Landesgemeinschaft der Krippenfreunde an Flutopfer weiter. „Bestimmt gibt es das ein oder andere Krippchen, das Sie bereit sind zu spenden. Es geht nicht um große wertvolle Paradekrippen. Ein einfacher, gebastelter Stall, schlichte Figuren, zum Beispiel auch aus anderen Kulturen, alles ist willkommen“, sagt Ulrich Ostermann.

Durch das Hochwasser sind auch zahllose Kirchen- und Hauskrippen vernichtet oder schwer beschädigt worden. Die Krippen, die genau an diese Menschen gespendet werden, sollen nicht nur ein Zeichen der Solidarität sein, sondern auch eine Art Geschenk zum Fest.

„Das Schicksal der Betroffenen in den Flutgebieten hat unter den Krippenfreunden eine Welle der Solidarität ausgelöst. Mich persönlich hat die Anteilnahme und die tatkräftige Hilfe aus der Gemeinschaft der LG gerührt. Das kommende Weihnachtsfest wird nach den so schwierigen Einschränkungen der Corona-Pandemie nun für viele Krippenfreunde besonders traurig sein, weil die eigene Krippe, mit der oftmals Erinnerungen an die Kindheit und Familie verbunden waren, verloren ist. In dieser Zeit der Traurigkeit wollen wir aktiv werden und an unsere eigene Tradition anknüpfen.“

