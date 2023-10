Die Polizei berichtet erneut von Einbrüchen in geparkte Autos in Menden. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen (Symbolbild).

Polizei Menden: Erneut Einbrüche in Autos am Wochenende

Menden. Die Serie reißt nicht ab. Erneut wurden an geparkten Autos in Menden die Seitenscheiben eingeschlagen. So appelliert die Polizei.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden in Menden die Seitenscheiben von zwei Autos eingeschlagen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

An der Taunusstraße wurde das Seitenfenster eines schwarzer VW Golf zertrümmert. Unbekannte durchwühlten das Fahrzeug, fanden jedoch offenbar nichts für sie Verwertbares. Die Halterin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, wurde die Scheibe eines Am Vollmersbusch parkendenden 2er BMW eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden ein MacBook Pro sowie eine Handtasche mitsamt Inhalt gestohlen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

In den vergangenen Wochen immer wieder Pkw-Seitenscheiben zertrümmert

In den vergangenen Wochen wurden im Mendener Stadtgebiet immer wieder Seitenscheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen, vornehmlich am Wochenende. Wie berichtet, verzeichnen die Statistiken der Ermittler etwa seit Mitte Juni eine deutliche Zunahme dieser Delikte – verstärkt an den Wochenenden, aber verteilt übers ganze Stadtgebiet.

Warum es gerade die Wochenende sind, darüber kann die Polizei nur spekulieren. Sie warnt die Bürger in jedem Fall davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen: „Ein Auto ist kein Tresor. Nehmen Sie stets alle Dinge von Wert aus dem Fahrzeug, um Tätern keinen Anreiz zu bieten.“

