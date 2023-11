Menden: Fahrer betrunken – Zeuge verhindert Unfall knapp

Zeugen riefen in der Nacht zu Sonntag in Menden die Polizei, nachdem ein betrunkener Pkw-Fahrer fast einen Unfall verursacht hatte und mit seinem Auto eine Verkehrsinsel beschädigt hatte.

Menden Einem Zeugen fiel nachts in Menden die unsichere Fahrweise des Mannes auf, der zunächst auf die Gegenfahrbahn fuhr. Das war nicht alles.

Bei einem Pkw-Fahrer kam in der Nacht zu Sonntag (26. November) in Menden einiges zusammen. Trunkenheit am Steuer ist nur einer der Vorwürfe. Zum Schluss war ein Auto nicht mehr fahrbereit. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.15 Uhr am Sonntag geriet der Mann mit seinem PKW auf die rechte Fahrspur der Fröndenberger Straße. Ein Zeuge konnte lediglich durch Abbremsen einen Unfall verhindern. Der Mann setzte seine Fahrt fort, zeigte aber „erhebliche Fahrunsicherheiten“, wie es im Bericht der Polizei heißt. So stieß er gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel und beschädigte sie dabei. Dann parkte er sein Fahrzeug, woraufhin Zeugen die Polizei riefen.

Unfallfahrer war gar nicht im Besitz eines Führerscheins

Nachdem ein Alco-Test positiv verlaufen war, ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden: Der Mann war gar nicht im Besitz einer ordentlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Halter des PKWs wurde eine zusätzliche Strafanzeige erstattet, wegen Zulassens des Fahrens ohne Führerschein.

