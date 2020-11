Menden: Fahrt mit überbreitem Sattelschlepper wird teuer

Menden. Weil er mit einem Sattelschlepper mit deutlicher Überbreite in Menden unterwegs war, gibt’s jetzt neben einer Anzeige gleich mehrere Rechnungen.

Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei auf der Mendener Straße in Menden-Lendringsen am vergangenen Dienstag einen Sattelzug mit deutlicher Überbreite. Neben einer Anzeige und Punkten in Flensburg gibt’s nun noch eine weitere Rechnung.

Für Fahrzeuge und Transporte dieser Art gelten strikte Auflagen. In diesem Fall wäre eine Ausnahmegenehmigung für überbreite Fahrzeuge erforderlich gewesen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Er muss laut Polizei mit einem Bußgeld von 250 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Verfallsverfahren: Gewinn der Fahrt wird abgeschöpft

Gegen die verantwortliche Firma wurde ein Verfallsverfahren eingeleitet. In dem Verfahren wird der Gewinn dieser genehmigungspflichtigen Fahrt abgeschöpft. Nach erfolgter Kontrolle war eine weitere Begleitung des Transportes durch die Polizeibeamten erforderlich. Eine weitere Rechnung folgt.

