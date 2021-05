Menden: Falsches Gerücht über Impfung in Klinik im Umlauf

Hier wird am Samstag nicht geimpft. Das St.-Vincenz-Krankenhaus Menden wehrt sich gegen ein falsches Gerücht, das sich am Freitag wie ein Lauffeuer verbreitet.

Seit Stunden verbreitet sich in Sozialen Medien das Gerücht, am Samstag werde im St.-Vincenz-Krankenhaus öffentlich geimpft. Das ist falsch.

Menden Wie ein Lauffeuer verbreitet sich in Menden derzeit ein falsches Gerücht: Angeblich würde am Samstag im St.-Vincenz-Krankenhaus jeder geimpft, und das auch ohne Termin. „Das ist falsch“, erklärt Kliniksprecher Christian Bers am Abend gegenüber der WP, Man habe keine Ahnung, woher das in den Sozialen Medien rasant verbreitete Gerücht stammt. Doch hätten die telefonischen Nachfragen im Krankenhaus und auch privat bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik in den letzten Stunden derartige Formen angenommen, das man sich zu einem klaren Dementi veranlasst sehe. „Es steht zu befürchten, dass wir hier am Samstag zahlreiche Leute vor der Tür haben“, sagte Bers. Das dürfe unter Corona-Bedingungen auf gar keinen Fall passieren.

Krankenhaus darf gar keine öffentlichen Impfungen vornehmen

Am Freitagnachmittag und am Abend hätten die Telefone im Krankenhaus nicht mehr stillgestanden, weil Menschen sich danach erkundigten, ob sie denn wirklich keinen Termin bräuchten und wie der Ablauf sei. Es gebe keinen Ablauf, sagt Bers dazu. Und: „Wir dürften sowieso nicht öffentlich impfen.“ Dafür seien allein die Impfzentren – mit Termin – und die Hausärzte zuständig.

