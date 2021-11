Menden: Fläche bereit – jetzt können alle Waldretter werden

Menden. WP-Waldretter-Aktion soll jetzt auch für neues Leben in der Waldemei sorgen: Schon ab 5 Euro ist das eigene Bäumchen bei der Aufforstung dabei.

Jetzt sollen mit der WP-Waldretter-Aktion auch in Menden die Bäume in den Himmel wachsen: Wie angekündigt, gibt es jetzt eine Fläche in der Mendener Waldemei, die nur noch darauf wartet, von Stadtförster Dirk Basse mit den natürlichen Luftreinigern bepflanzt zu werden. Dabei kann jede Mendenerin, jeder Mendener mitmachen, ob als Baumspender oder als Pate. Zur Belohnung für dieses Klima-Engagement vor der Haustür hat sich die WP im 75. Jahr ihres Bestehens etwas Besonderes einfallen lassen: ein Mendener Pflanzfest für alle Waldretterinnen und Waldretter an einem Frühlingstag im kommenden März!

Die große Krise im Wald bietet laut Stadtförster Dirk Basse auch Chancen

Waldretter – warum? Diese Frage beantwortet unser renommierter Luftbild-Fotograf Hans Blossey wohl am nachdrücklichsten: „Die kahl rasierten Flächen schockieren mich immer wieder aufs Neue“, sagt der Pilot und spricht die Trostlosigkeit der gerodeten Hänge an, die unser Wald-Erlebnis verändert. Wald zu haben ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Wobei Mendens Förster Dirk Basse nicht nur um die vielen an Hitze und Borkenkäfer verlorenen Bäume trauert. Sondern bei alledem auch die Chance sieht und ergreifen will, jetzt für unsere kommenden Generationen einen ursprünglicheren und widerstandsfähigeren Wald aufzuforsten. Denn auch das stimmt: Der zuletzt verlorene Wald war auch in Menden zu großen Teilen kein wirklich heimischer: Die Fichte wurde einst aus dem kalten Nordeuropa eingeführt.

Alte und neue Baumarten für den wetterfesten Wald der Zukunft

Die WP lädt jede(n) ein, an einer neuen Vielfalt mitzuwirken. Gemeinsam mit der Waldlokal gGmbH, Wald und Holz NRW und den örtlichen Forstämtern sollen klimafeste Wälder gepflanzt werden. Dazu braucht es vorbereitete Flächen. Es braucht Setzlinge, Pflanzungen und Nachpflanzungen, weil nicht jedes Bäumchen durchkommen wird. Dabei sollen angestammte und klimafestere Baumarten aus unseren Breiten die Hauptrolle spielen.

Für Waldretter sind Baumspenden ab 5 Euro und Patenschaften möglich

Zentral ist für Waldretter der Gedanke, lokale Wälder zu begründen. Deshalb sind Waldretter-Projekte in allen Gebieten unserer Lokalausgaben auf den Weg gebracht – und somit auch in Menden. Um die von Borkenkäfer und Windwurf zerstörten Flächen in Südwestfalen wieder zu bewalden, braucht es nach Schätzung des Regionalforstamtes Wald und Holz etwa 100 Millionen neue Bäume. Ein großer Teil davon kann durch natürliche Erneuerung entstehen. Um aber klima-resistente Forste zu schaffen, werden Mischwälder, die Trockenheit, Stürmen und Schädlingsbefall widerstehen können. Mit der Aktion „Waldretter“ will die WP ihren Beitrag leisten, um dieses Ziel zu erreichen. Wie wichtig das Thema ist, zeigt diese Zahl: 26,9 Prozent der NRW-Fläche (oder 915.800 Hektar) besteht aus Wald. In unserer Region ist der Anteil noch größer.

Auch die WP beteiligt sich finanziell an der Aktion

Die WP beteiligt sich auch finanziell an der Aktion. Für jeden neuen Leser pflanzen wir einen Baum in der Region. Der Verlag hat zugesagt, mindestens 1500 Bäume zu spenden. Wer ebenfalls Waldretter werden will, kann das mit einer Baumspende ab einem Betrag von 5 Euro tun. Dafür wird die Fläche hergerichtet, ein Setzling gepflanzt und gepflegt. Und weil nicht jedes Bäumchen angeht, wird bei Bedarf noch mal nachgepflanzt. Ab einem Betrag von 50 Euro, also ab 10 Baumspenden, wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt.

Baumpate werden: Da die Wiederaufforstung eine Generationenaufgabe ist, kann man auch Baumpate werden. Für monatlich 10 Euro wird der Spender Pate einer 50 Quadratmeter großen Waldfläche, um für eine kontinuierliche Wiederaufforstung zu sorgen. Wer 19 Euro monatlich spenden möchte, wird Pate von 100 Quadratmetern Mischwald.

