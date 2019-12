Menden. In Menden geraten zwei Flüchtlinge aneinander. Pfefferspray, Stuhl oder sogar ein Messer – in der Verhandlung müssen viele Fragen geklärt werden.

Menden: Flüchtling geht mit Reizgas auf Zimmernachbarn los

Pfefferspray, ein Stuhl, ein Messer – nach der Pfingstkirmes im vergangenen Jahr ging es in der Mendener Flüchtlingsunterkunft im Steinhauser Weg hoch her. Zwei Flüchtlinge gerieten aneinander, es gab blaue Flecken, etwas Blut und ein Loch in der Wand. Einer der Männer verbrachte die Nacht auf der Polizeiwache. Die Verhandlung erwies sich als äußerst schwierig.

Abweichungen vom Polizeibericht

Beide Flüchtlinge sprachen nur schlecht Deutsch, brauchten einen Dolmetscher. Angeklagter wie Opfer schweiften bei ihren Aussagen ab, holten weit aus, erzählten ihre Geschichte chaotisch und konnten keine kurzen Antworten geben.

Menden Gemeinsame Vergangenheit Angeklagter und Opfer kannten sich bereits aus einer anderen Flüchtlingsunterkunft. Das Opfer hatte dem Angeklagten dort für kleines Geld geholfen, einen Kabelanschluss zu verlegen, damit er heimisches Fernsehen empfangen kann. Der 28-Jährige hegte laut Opfer jedoch einen Groll gegen ihn, nachdem dieser bei einem anderen Streit die Polizei rief.

Sein Zimmernachbar sei gegen drei Uhr nachts von der Kirmes gekommen, erzählte der 28-jährige Angeklagte dem Gericht. Habe ihn aus dem Schlaf gerissen und viel Lärm gemacht. „Da bin ich aufgestanden und zu ihm hin.“ Er habe ihn gebeten, leiser zu sein, das Opfer habe jedoch keine Einsicht gezeigt, ihn geschubst. Die Rangelei sei eskaliert, sie seien zu Boden gefallen, das Opfer mit dem Kopf in die dünne Holzwand.

„Dann wollte ich raus, abhauen“, sagte der Angeklagte. Der 34-Jährige habe ihn jedoch festgehalten und gebissen, mit einem Messer seine Kleidung zerschlitzt und ihn mit einem Stuhl auf Rücken und Kopf geschlagen. „Dann bin ich in mein Zimmer gerannt und habe mein Spray geholt.“ Mit diesem sei er zurück in den Flur und habe dort das Opfer besprüht. „Ich musste mich verteidigen.“ Die Tür habe er nicht beschädigt. Beim Verhör damals kam allerdings kein Messer vor.

Opfer erzählt andere Geschichte

Das Opfer erzählte dem Gericht eine andere Geschichte. Der Auszubildende sei in der Nacht nach Hause gekommen und in sein Zimmer gegangen – leise. „Er war schon vorher sauer auf mich“, sagte er. Die beiden würden sich aus einer anderen Flüchtlingsunterkunft kennen, hätten dort schon flüchtig miteinander zu tun gehabt.

„Er hat mich immer wieder bedroht.“ In der Nacht habe er an sein Zimmer geklopft, als sich der 34-Jährige gerade umgezogen habe. Als er öffnete, habe ihm der Angeklagte eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. „Ich konnte nichts mehr sehen. Meine Augen haben gebrannt.“ Dann habe er einen Schlag vor die Nase bekommen, sei erst gegen die Wand und später auf den Boden gefallen.

„Ich habe mich nur gewehrt.“ Ob er den Stuhl dabei zur Verteidigung benutzt habe, weiß er nicht mehr. „Das kann schon sein. Aber ich habe nicht zugeschlagen.“ Schließlich sei es ihm gelungen, sich alleine in seinem Zimmer einzusperren und die Polizei zu rufen. Der Angeklagte sei bis zur Ankunft der Polizei vor der Tür geblieben, habe dagegengetreten und ihn bedroht.

Weitere Aussagen bringen Klarheit

Erst die Aussage des Sozialarbeiters brachte Klarheit. Der Angeklagte sei schon im Vorhinein mehrfach negativ aufgefallen. „Er war frustriert, weil er in eine andere Unterkunft verlegt wurde“, erzählte er, habe sich aggressiv und auffällig verhalten. Das Opfer hingegen sei ruhig und unauffällig, arbeite fleißig in seinem Ausbildungsbetrieb und versuche sich zu integrieren.

Ein Blick in die Strafakte bestätigte, dass der Angeklagte kein Unbekannter ist. Körperverletzung, Bedrohung, Hehlerei, Betäubungsmittel-Handel, Verleumdung, versuchter Betrug – die Vorstrafenliste ist lang. Zur Tatzeitpunkt lief sogar eine Bewährungsstrafe. Sein Bewährungshelfer kann ebenfalls nichts Gutes erzählen, beschreibt den Angeklagten als unzuverlässig und nicht bemüht, Arbeit zu finden.

Verteidigung gegen Ankläger

Für die gefährliche Körperverletzung und die Bedrohung fordert der Staatsanwalt ein Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung. „Sie haben keine gute Sozialprognose und die Tat nicht zugegeben.“ Der Angeklagte beharrte weiterhin darauf, er habe sich nur verteidigt. „Selbst wenn ihre Geschichte stimmen würde“, sagte der Staatsanwalt, „ist es keine Notwehr gewesen. Sie sind mit dem Pfefferspray zurück auf den Flur, obwohl Sie in Ihrem Zimmer in Sicherheit waren.“

Die Verteidigerin forderte eine Freispruch für den Angeklagten. „Es kann nicht zweifelsfrei bewiesen werden, was in der Nacht wirklich geschehen ist.“ In den Aussagen der Zeugen hätten sich Lücken aufgetan, viele Fragen seien offengeblieben.

Das sah die Richterin jedoch anders. „Sie haben sich selbst ein Motiv gegeben“, sagte sie zu dem Angeklagten. Die Aussage des Opfers sei glaubwürdig, die Tat habe sich zudem in seinem Zimmer abgespielt und der Angeklagte sei ihren Fragen immer wieder ausgewichen. Sie verurteilte ihn zu neun Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung.