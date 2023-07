Polizeibericht Menden: Frau gibt Gas, als Polizei sie kontrollieren will

Menden. Als die Polizei sie kontrollieren will, gibt eine 19-jährige Autofahrerin Gas. Der Jaguar kommt von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Laterne.

Als die Polizei am Samstag gegen 18.40 Uhr auf der Balver Straße einen schwarzen Jaguar mit roten Kennzeichen anhalten wollte, gaben die Einsatzkräfte dem Pkw Anhaltesignale. Daraufhin beschleunigte das Fahrzeug und beabsichtigte, in Höhe der Einmündung Oesberner Weg nach links in diesen abzubiegen.

Hierbei verlor eine 19-jährige Hagenerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Straßenlaterne. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, die Straßenlaterne wurde durch den Anstoß komplett beschädigt.

19-Jährige hat keinen Führerschein

Vor Ort gab die junge Frau den Beamten gegenüber an, dass sie nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei und am gestrigen Tag Cannabis konsumiert habe. Weiterhin wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass die roten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Die 19-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache Menden gebracht. Hier wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei einer Befragung wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin eigengefährdet ist, so die Polizei. Deshalb sei das Ordnungsamt hinzugezogen worden. Die Prüfung habe zur Folge gehabt, dass die Fahrzeugführerin zwangseingewiesen wurde.

Polizei stellt Jaguar sicher

Das Fahrzeug sei aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse zur Eigentumssicherung sichergestellt worden. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen einer unbefugten Ingebrauchnahme, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln gefertigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

