Menden. Die Polizei sucht die Fahrerin eine schwarzen A-Klasse-Mercedes aus Menden. Die Frau könnte wertvolle Zeugenhinweise zum Motorradunfall geben.

Menden: Frau mit schwarzem A-Klasse-Mercedes gesucht

Nach dem Motorradunfall auf der Westtangente in Menden vom Freitag (31. Januar) sucht die Polizei jetzt die Fahrerin eines schwarzen A-Klasse-Mercedes. Die Fahrerin könnte wertvolle Zeugenhinweise zum Unfallhergang liefern.

Bei dem Unfall waren gegen 15.10 Uhr auf der Westtangente B 515 zwischen Ortsausgang Oberrödinghausen und Fischkuhle ein Motorradfahrer und ein Auto zusammengestoßen.

Verunglückter Motorradfahrer fuhr hinter Frau mit langen Haaren her

Der Motorradfahrer fuhr hinter einer Frau mit langen Haaren in einem schwarzen A-Klasse-Mercedes her. Diese Frau könnte eventuell wichtige Angaben zu dem folgenden Unfall machen, sagt die Polizei Sie wird gebeten sich zu melden bei der Polizei in Menden unter Telefon 02373/9099-7123 bzw. 02373/9099-0.

