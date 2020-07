Menden: Frau schreit nachts und hämmert auf Hausklingel ein

Menden. Eine 44-Jährige schrie nachts im Bereich der Balver Straße in Menden und schlug auf eine Hausklingel ein. Sie war bereits zuvor aufgefallen.

Eine aggressive Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Menden an der Balver Straße aufgefallen. Die 44-Jährige hämmerte in der Nacht kurz nach 2 Uhr mit einem Schraubenschlüssel auf eine Hausklingel-Anlage ein und schrie durch die Nacht. Die Frau landete schließlich im Gewahrsam in Iserlohn.

Ein Hausbewohner beobachtete die Frau an der Balver Straße und ging zur Tür, um den Grund der Schläge herauszufinden. Laut Polizei drehte sich die Frau jedoch wortlos um und verschwand. Eine andere Zeugin sah, wie die Frau versuchte, einen Pkw zu starten, was jedoch misslang. Die Anwohner informierten die Polizei.

Frau warf sich gegen geparkte Autos

Die Gesuchte war zwar vor Ort nicht mehr zu sehen, ihre Schreie allerdings sehr wohl zu hören. Als die Polizeibeamten sie fanden, reagierte sie sehr aggressiv.

Sie war bereits zuvor, seit etwa 23 Uhr, mehrmals im Bereich rund um die Heilig-Kreuz-Kirche aufgefallen, weil sie unmotiviert herumschrie und sich gegen geparkte Autos warf. Alle Ermahnungen bei früheren Einsätzen hatten laut Polizei offenbar nichts gebracht.

Ins Gewahrsam gebracht

Die Polizei brachte die Frau, um weitere Straftaten zu verhindern, ins Gewahrsam nach Iserlohn. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten einen gelben Plastikbehälter aus einem Überraschungs-Ei. Darin steckten Cannabis und Tütchen mit anderen Substanzen. Die 44-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.