Menden/Fröndenberg. Fleischermeister Christian Rafalcik aus Fröndenberg übernimmt ab April am Westwall 1 das Traditionsgeschäft Tepper von Charly Edlerherr.

Die Metzgerei Tepper/Edlerherr am Westwall 1 – mehr Mendener Tradition geht kaum. Doch Ende März hört Fleischermeister Franz-Josef Edlerherr auf, den sie in Menden als Karnevalspräsidenten alle nur Charly nennen: „Mit 63 komma elf und fast 50 Jahren im Beruf ist das die richtige Zeit“, schmunzelt er und zeigt sich ersichtlich froh: Zum einen freue er sich auch aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich auf die Rente, zugleich aber auch darüber, dass es am Westwall nahtlos weitergehen kann.

Christian Rafalcik setzt auf bessere Marktlage in Menden

Christian Rafalcik ist es zu verdanken, dass es am Eingang zum Neumarkt auch künftig Fleisch und Aufschnitt frisch auf den Tisch gibt. Der 38-Jährige, ebenfalls ein Meister seines Fachs, wagt mit seinem Geschäftsleiter Benedikt Wittmann (29) aus Fröndenberg den Sprung über die Ruhr. Dort hat er gerade erst die Filiale am Marktplatz nach 29 Jahren geschlossen: „Zu wenige Kunden, zu wenig Personal, dazu die Aussicht auf eine Großbaustelle bis zum Herbst“, begründet er den gleichwohl schmerzhaften Schritt (die WP berichtete).

In Menden, hofft Rafalcik, sieht die Marktlage insgesamt deutlich besser aus. „Gerade als Fachgeschäft braucht man heute ein gewisses Kundenaufkommen, und das gibt es hier. Der Rest ist dann eine Frage der Qualität und des Angebots. Das kriegen wir hin.“ Nach nur einem Übergabetag will der neue Inhaber am Donnerstag, 2. April, wiedereröffnen. Die beiden Fröndenberger brachten am Freitag aber noch weitere gute Nachrichten mit nach Menden. Die wichtigste: „Alle Arbeitskräfte hier werden wir übernehmen“, sagt Wittmann.

Für die Stammkundschaft dürfte es zudem eine frohe Botschaft sein, dass sie den Wechsel zumindest nicht schmecken soll: „Wir bleiben bei den guten Mendener Schweinen von Bauer Korte“, beschreibt Rafalcik. „Deren Fleisch vertreiben wir auch in unserer Fröndenberger Zentrale, in der Filiale in Unna und unserem Wochenmarkt-Mobil.“

Menden Fröndenberger Familienunternehmen seit 1985 Das Familienunternehmen Fleischerei & Partyservice Rafalcik stellt seit 1985 in mittlerweile zweiter Generation handwerkliche Fleisch- und Wurstwaren her. Für Inhaber Christian Rafalcik ist gerade handgemachte Ware „heute der Schlüssel zum Erfolg“. Für den Vorgänger wie für den Nachfolger ist die Personalfrage im Fleischerhandwerk entscheidend: „Es ist schwierig guten Nachwuchs zu finden“, sagt Charly Edlerherr. Ihm ging immer wieder seine ältere Schwester Inge zur Hand.

Auch bei den Ardeyer Landhähnchen der Familie Zur Nieden, dem Rindfleisch von Bauer Albers aus Unna und dem hochwertigen Weiderind von Landwirt Helge Schwill aus der Massener Heide setze man auf Qualität aus der Region. Vor allem aber will Christoph Rafalcik, wie er sagt, „die traditionsreichen Top-Angebote von Franz-Josef Edlerherr erhalten“ – was für ihn bedeutet, dem Mendener Kollegen bei dessen Rezepturen sehr genau über die Schulter zu gucken. „Die Kunden sollen sich da nicht auf Änderungen einstellen müssen, es soll genau so schmecken wie bisher.“

Erfolgsrezepte im Glas sollen auch den Mendenern schmecken

Charly Edlerherr will seinem Nachfolger denn auch nach Kräften helfen. Für ihn gehen am Westwall 15 schöne Jahre zu Ende, sagt er. 2004 hatte er das Traditionsgeschäft von Gerhard Tepper übernommen. Tepper wohnt bis heute über der Fleischerei, die über all die Jahre noch seinen Namen trug. Bald wird jetzt „Fleischerei & Partyservice Rafalcik“ dran stehen, aber das ist der Lauf der Zeit.

Seinen eigenen Stempel im Sortiment will Rafalcik der neuen Filiale aufdrücken, indem er hier auch ein eigenes Erfolgsrezept anbietet: Fertiggerichte im Glas. Ob Rinderroulade, Gulasch oder Erbseneintopf – die Glasmahlzeiten ohne Konservierungsstoffe kämen in Fröndenberg und Unna hervorragend an, sagt Rafalcik. Komplettiert werde das Angebot durch den Partyservice und den mobilen Mittagstisch.