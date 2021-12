Menden: Für Impfung auf Wilhelmshöhe jetzt Anmeldung möglich

Menden. Die Buchung von Impfterminen auf der Wilhelmshöhe ist ab sofort auf impfen-mk.de möglich. 15 Mendener Ärzte stehen ab Mittwoch, 14 Uhr, bereit.

15 Ärztinnen und Ärzte aus Mendener Praxen und dem St.-Vincenz-Krankenhaus, zehn Assistenzen und etwa 1000 Spritzen stehen ab Mittwoch, 14 Uhr, auf der Wilhelmshöhe für Erst-, Zweit- und Auffrischungs-Impfungen gegen Corona bereit. „Und dank der Termine, die ab sofort im Internet zu machen sind, sollte es auch keinerlei Wartezeiten geben“, berichtet Initiator Peter Brall.

Anmeldungen ab sofort auf der Homepage impfen-mk.de

Die Buchungen sind ab sofort auf der Homepage impfen-mk.de möglich. Dort wählt man den gewünschten Impfstoff, dann den Impftag, also zunächst nur den kommenden Mittwoch, Freitag oder Samstag. Dann werden die freien Plätze zu den jeweiligen Tageszeiten angezeigt. Das Zentrum ist am Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet, Anmeldungen sind allerdings verpflichtend.

400 Vials des Impfstoffs von Moderna sowie 200 von Johnson & Johnson

Montagmorgen Impfbus in Lendringsen Am Montag, 13. Dezember, ab 10 Uhr steht der Impfbus des Märkischen Kreises von 10 bis 13 Uhr auf dem Lendringser Platz. Es ist für die kommenden Tage der einzige Aufenthalt des Busses in Menden, sodass erneut mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist. Neu ist jetzt, dass das Land NRW grünes Licht für eine Auffrischung (Booster) schon fünf Monate nach der vollständigen Impfung gegeben hat. Das gilt somit jetzt auch für den Impfbus. Wer also seine Zweitimpfung vor fünf Monaten erhalten hat, muss nicht weitere vier Wochen auf die Auffrischung warten. Impfwillige werden darum gebeten, zur Zweit- oder Drittimpfung ihre vollständigen Impfunterlagen mitzubringen. Zudem soll man „witterungsangepasste Kleidung“ tragen.

Der Mendener Hausarzt und seine Mitstreiter halten nach eigenen Angaben 400 Vials des Impfstoffs von Moderna sowie 200 von Johnson & Johnson bereit. Bestellt wird der Impfstoff über die Mendener Sonnen-Apotheke. Da überwiegend Auffrischungs-Impfungen (Booster) erwartet werden, dürften bei entsprechender Nachfrage insgesamt deutlich mehr als 600 Menschen geimpft werden können, denn aus einer Ampulle von Moderna sind zwei Auffrischungs-Impfungen möglich.

Mit Johnson-Impfung wird auch der Winterurlaub noch möglich

Für Johnson & Johnson gilt, dass es einerseits zwar der Impfstoff mit dem raschesten Wirkungsverlust ist – allerdings braucht hier für die vollständige Impfung auch nur einen Stich statt zweien wie bei Biontech, Astra oder Moderna – plus der entsprechenden Wartephase dazwischen. „Mit Johnson & Johnson können wir alle versorgen, die zum Beispiel noch in einen Winterurlaub reisen wollen“, erklärt Peter Brall.

Kein Pflichttest vor Impfung: „Wir arbeiten nach international geltendem Standard“

Mit Blick auf die scharfe Kritik an dem bereits seit vorletztem Samstag laufenden Impfzentrum im Bürgersaal betont Brall, dass es auf der Wilhelmshöhe keine verpflichtenden Tests unmittelbar vor der Impfung geben werde. „Wir arbeiten nach international geltendem Standard.“ Die medizinische Notwendigkeit der Tests war zuletzt auch von Impfarzt Dr. Paul Stüeken aus Balve bestritten worden: Den Test für die Impfung zu verlangen, sei aus seiner Sicht daher Beutelschneiderei. Im Bürgersaal heißt es dagegen, es gehe um den Schutz sowohl der Impflinge wie auch des Personals.

Überschuss ans DRK und „Mendener in Not“ – Weitere Impfwoche möglich

Die Impfstelle auf der Wilhelmshöhe jedenfalls werde, sofern sie einen Überschuss erwirtschaftet, diesen jeweils zur Hälfte für das Deutsche Rote Kreuz und die Hilfsaktion „Mendener in Not“ spenden, kündigt Peter Brall an. Und: Sollte absehbar werden, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, werde es in der Woche darauf weitere Impftage auf der Wilhelmshöhe geben.

