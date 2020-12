Menden: Für Sternsinger werden Bäckereien zu Segensstationen

Menden Auch das Sternsingen wird in Menden anders stattfinden als bisher. Es ausfallen zu lassen sei zu keiner Zeit eine Option gewesen.

Auch das Sternsingen wird in den Gemeinden in Menden diesmal nicht in der bisher gewohnten Form stattfinden können. Doch es einfach ausfallen zu lassen, das sei zu keiner Zeit eine Option gewesen, betont der Mendener Diakon André Quante-Blankenagel. Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der 13 Gemeinden des Pastoralverbundes Menden hätten sodann intensiv überlegt, wie der Segen der Weihnacht aus den Kirchen zu den Menschen kommen und um Unterstützung für Kinder in aller Welt gebeten werden könnte. Dabei sind nun unterschiedliche Angebote herausgekommen.

Die Angebote der Gemeinde ergänzen einander, so André Quante-Blankenagel, und sie haben vor allem eines zum Ziel: "Die Menschen unserer Stadt zu erreichen – und das mit Sicherheit", erklärt der Diakon. So werden in den kommenden Tagen und Wochen in einigen Gemeinden Spendentüten in die Briefkästen eingeworfen, die neben einem Info-Flyer auch den Aufkleber mit dem Segenswunsch „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ enthalten. In allen Kirchen des Pastoralverbundes liegen ebenfalls Segensaufkleber zur Mitnahme aus und es sind dort Spendenboxen aufgestellt, in welche die Sternsingerspenden gelegt werden können.

Sternsinger: Spende auch online möglich

Ein besonderes Dankeschön des Pastoralverbundes geht an die Bäckereien Grote, Lintz, Niehaves und Tillmann. "Sie erklärten sich kurzerhand bereit, zu Sternsinger-Segensstationen zu werden", erklärt André Quante-Blankenagel. In den Filialen der Bäckerein sind ab sofort Spendendosen und Segensaufkleber zu finden.

Eine weitere Gelegenheit zur Unterstützung bietet die Online-Spende über die Homepage des Pastoralverbundes Menden www.pv-menden.de/sternsingen. Hier besteht die Möglichkeit, konkrete Hilfe für die von den Mendener Gemeinden unterstützten Projekte – ein Kinderdorf in Rio und ein Kinderheim in Bolivien – zu bieten.

Sternsinger: Pastoralverbund bittet um Unterstützung

Sehr herzlich bitten die Verantwortlichen alle Mendenerinnen und Mendener um ihre Unterstützung bei dieser so ganz anderen Aktion Dreikönigssingen, wendet sich André Quante-Blankenagel im Namen der Gemeinden an die Menschen in der Hönnestadt. Zugleich seien sie sich aber auch sicher, dass die Aktion auch in diesem Jahr – wenn auch unter veränderten Bedingungen – ein voller Erfolg wird.

