Menden: Für Umbau am Rathaus müssen einige Bäume fallen

Menden Die Plätze am neuen Rathaus in Menden werden umgestaltet, die Bauarbeiten schreiten voran. Nun müssen Bäume gefällt werden, teilt die Stadt mit.

Die Neugestaltung der Plätze am neuen Rathaus in Menden schreitet voran. Der erste Bauabschnitt soll, inklusive des neuen Zeltdaches, bis Mitte des Jahres 2024 fertiggestellt werden. Der Umbau im zweiten Bauabschnitt startet direkt im Anschluss. „Die hierfür erforderlichen Baumentnahmen werden daher nun zeitnah durchgeführt“, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Fahrradgarage mit circa 60 Stellplätzen entsteht am neuen Rathaus

Für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens und einer Fahrradgarage mit circa 60 Stellplätzen kann einer der Bäume im Bereich des ehemaligen Spielplatzes nicht erhalten werden. Zudem muss die Baumreihe vor dem Rathaus, die in „Pflanzkübeln“ oberhalb der Tiefgarage des Rathauses steht, für die Sanierung und Abdichtung der Tiefgarage entfernt werden. Im Rahmen der Neugestaltung des Platzes werden aber noch in diesem Jahr an selbiger Stelle neue Bäume gepflanzt.

