Einer der Fußwege in Bösperde, die derzeit erneuert werden.

Mehr Leuchten Menden: Fußwege in Bösperde werden erneuert und beleuchtet

Bösperde. Die Wege sind schmal und von hohen Hecken gesäumt. Jetzt bekommen die Fußwege zum Kindergarten in Bösperde mehr Licht und eine neue Decke.

Zurzeit werden die Fußwege in Bösperde von der Rembrandtstraße zur Straße Am Gillfeld, von Am Gillfeld zur Wielandstraße und von der Wielandstraße zur Bonhoefferstraße mit einer wassergebundenen Decke und zum Teil mit wasserdurchlässigem Pflaster versehen. Das teilt die Stadt Menden mit. Die Gesamtlänge der Maßnahme beträgt 188 Meter.

Die Fußwege zum Kindergarten sind eine wichtige Verbindung zu den angrenzenden Wohngebieten. Die Gehwege sind nur etwa 2,50 Meter breit und wirken durch die Hecken und Zäune im Dunkeln wie ein Tunnel. Im Rahmen der Schulwegsicherung wird die Ausleuchtung der Fußwege mit sieben zusätzlichen Leuchten verbessert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Mitte August.

Ausschreibungen per Dringlichkeitsbescheid

Der entsprechende Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen, Bauen geht auf einen SPD-Antrag zurück. Die Ausschreibungen für die Arbeiten waren im April per Dringlichkeitsentscheidung auf den Weg gebracht worden.

