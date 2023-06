Menden: Gartenhütte brennt – Polizei vermutet Brandstiftung

Nachdem nachts eine Gartenhütte in Menden brennt, geht die Polizei von Brandstiftung aus (Symbolbild).

Lendringsen. Mitten in der Nacht brennt eine Gartenhütte in Menden. Eine Nachbarin wird durch den Brandgeruch wach. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Donnerstagmorgen (22. Juni) gegen 3 Uhr brannte an der Karl-Becker-Straße in Menden eine Gartenhütte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Nachbarin bemerkt Brandgeruch und entdeckt Feuer an der Hütte in Menden

Eine Nachbarin des Hütten-Inhabers wurde um 3.10 Uhr durch den Brandgeruch wach, ging dem Rauch nach und entdeckte das Feuer an der Hütte. Sie klingelte den Inhaber wach und löschte den Brand. Die Flammen brannten ein Loch in eine Wand.

