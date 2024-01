Feuerwehr im Einsatz Menden: Gasofen brennt – Hausbewohnerin in Klinik

Menden An der Werringser Straße geht ein Gasofen im Wohnungsflur in Flammen auf. Das Haus wird evakuiert, eine Mieterin muss ins Krankenhaus.

Kaum ist der Brand eines Weihnachtsbaumes mit echten Kerzen in Bösperde gelöscht, da muss die Mendener Feuerwehr am Dienstagabend erneut ausrücken: Kurz nach 21.30 Uhr fängt im Flur einer Wohnung an der Werringser Straße ein mobiler Gasofen Feuer. Die Mieterin der Wohnung unternimmt offenbar vergebens Löschversuche, womöglich atmet sie dabei den giftigen Brandrauch ein.

Im Garten des Wohnhauses wird die heiße Gasflasche aus dem brennenden Katalyt-Ofen mit Wasser gekühlt. Foto: Thomas Hagemann / WP

Wohnhaus wird evakuiert: Bewohner müssen raus ins Freie

Die alarmierten Mendener Feuerwehrleute evakuieren zunächst das Haus: Zwei Menschen müssen das Dachgeschoss verlassen und bei minus 7 Grad raus ins Freie. Die mutmaßlich verletzte Mieterin aus der Brandwohnung wird zunächst notärztlich versorgt. Zugleich beginnen die Löscharbeiten unter Atemschutz. Weil der Brand auf den Flur beschränkt geblieben ist, dürfte der Sachschaden diesmal aber überschaubar bleiben, berichten Einsatzleiter Kai Uedickhoven und Wehrleiter Christian Bongard, während die Mieterin im Rettungswagen ins nahe Krankenhaus gebracht wird..

Werringser Straße während des Einsatzes voll gesperrt

Die heiße Gasflasche aus dem Ofen kühlt ein Feuerwehrmann im Garten mit Wasser ab, die Gefahr ist gebannt. Der Rauch wird mit Hochleistungslüftern aus dem Haus geblasen. Die Werringser Straße bleibt während es gesamten Einsatzes gesperrt.

