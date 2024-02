Menden gegen A46-Aus: Enttäuschung bei Autobahngegnern

Arnsberg, Ense und Wickede haben sich gegen einen Weiterbau der A46 ausgesprochen – Menden folgt ihnen nicht. Das hat der Rat beschlossen.

Menden. Gescheitert sind die Gegner des Weiterbaus der A46: Der Mendener Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend in geheimer Wahl ein Aus für die A46 abgelehnt. Mehrere Fraktionen hatten das beantragt, CDU und FDP sprachen sich dagegen aus. Letztlich gab es 25 Stimmen für eine Ablehnung des Ausbaus, aber 30 dagegen.

Hoffnung bei Demonstration vor dem Alten Rathaus

„Es gibt Tage, die man miterlebt haben muss – und vielleicht ist heute so ein Tag“, hatte GigA46-Sprecher Stefan Neuhaus noch hoffnungsvoll erklärt, als mehr als 60 Autobahngegner im Vorfeld der Ratssitzung vor dem Alten Rathaus demonstriert hatten. Neuhaus erinnerte daran, dass sich zuletzt Arnsberg, Ense und Wickede gegen den Weiterbau der A46 ausgesprochen hatten. Der Rat in Menden wollte sich dem allerdings nicht anschließen.

