Menden: Geldbörse mit Bankkarte und PIN aus Tasche gestohlen

In einer gestellten Szene, entwendet eine Person, eine Geldbörse aus einer Tasche. In Menden wurde jetzt erneut eine Seniorin auf diese Weise bestohlen.

Menden. Und wieder ist eine Seniorin in einem Discounter in Menden bestohlen worden. Die Geldbörse der 85-Jährigen steckte in einem Beutel am Rollator.

Eine 85-jährige Frau wurde am Donnerstagvormittag (6. April), gegen 11 Uhr, in einem Discounter an der Unteren Promenade in Menden während ihres Einkaufs bestohlen.

Dem unbekannten Taschendieb gelang es offenbar unerkannt, die Geldbörse der Seniorin aus einem Beutel an ihrem Rollator zu entwenden. Als die Geschädigte ihre Bank kontaktierte, um ihre Bankkarte sperren zu lassen, wurde ihr mitgeteilt, dass inzwischen bereits Geld abgehoben worden sei. Die Seniorin hatte ihre PIN auf einem Zettel in der Geldbörse aufbewahrt. +++ Lesen Sie auch: Menden: Seniorin (83) wird Geldbörse aus Rollator gestohlen +++

Die Polizei warnt explizit: Bitte tragen Sie PIN-Codes niemals in ihrer Brieftasche!

