Menden: Gestohlene Kennzeichen, Waffen und Drogen im Auto

Menden. Bei einer Verkehrskontrolle in Menden fällt der Polizei ein Pkw auf. Der Fahrer verhält sich auffallend nervös. Das findet die Polizei in dem Pkw.

Gestohlene Kennzeichen, kein Führerschein, Auto nicht zugelassen: Das war längst noch nicht alles, was bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei am Sonntagmorgen im Bereich der Westtangente in Menden ans Licht kam. Die drei Insassen des kontrollierten Pkw erwartet jetzt ein Strafverfahren. +++ Lesen Sie auch: Kriminalität in Menden – Polizei sagt: „Wir leben sicher“

Fahrer gibt bei der Kontrolle zunächst falsche Personalien an

Am Sonntag (27. Februar) gegen 6.55 Uhr fiel den Beamten ein VW Derby auf. Während der Kontrolle gab der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an und verhielt sich auffallend nervös. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann eine Dose mit Betäubungsmitteln. Die angebrachten Kennzeichen am Fahrzeug waren als gestohlen gemeldet und gehörten nicht an den VW. Zudem gab der 20-jährige Fahrer an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sowie der original Fahrzeugschlüssel sei. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Im Kofferraum lag ein weiteres Kennzeichen, welches bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurde. +++ Auch lesenswert: Polizei erwischt 24-Jährigen ohne Fahrerlaubnis am Steuer +++

Polizei findet bei der Durchsuchung des Fahrzeugs noch Softairpistolen

Im Fahrzeug befanden sich zum Kontrollzeitpunkt noch zwei weitere Personen, eine 23-Jährige und ein 18-Jähriger aus Radevormwald. Die junge Frau versuchte noch während der Kontrolle, Betäubungsmittel hinter der Leitplanke verschwinden zulassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten schließlich auch noch Softairpistolen.

Alle drei Beteiligten erwartet ein Strafverfahren. Fahrzeug, Kennzeichen, Waffen und Betäubungsmittel wurden sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Alle Personen waren bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden