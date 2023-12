Menden: Gewürzkonzern Almi kauft 10.000 m2 in Hämmer

Menden/Holzwickede Die Almi Group zieht mit Tochterfirma Rüther Gewürze in das Gewerbegebiet Hämmer in Menden. Das Unternehmen hat dort ein Grundstück erworben,

Nach positivem Ratsbeschluss im Frühjahr 2022, hat die Almi Group ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbepark Hämmer gekauft, heißt es in einer Mitteilung der Mendener Wirtschaftsförderung (WSG). Damit zieht das von Almi erworbene Unternehmen „Rüther Gewürze“ von dem aktuellen Hauptstandort Holzwickede in den Gewerbepark Hämmer nach Menden. Das hatte Almi bereits im Juli 2022 angekündigt.

Rüther Gewürze: Perspektivisch 50 neue Mitarbeiter für Menden

Mit der Ansiedlung der Tochterfirma Rüther Gewürze GmbH aus der Almi Group wächst die Mendener Wirtschaft um international agierende Unternehmungen aus dem Food-Sektor. Damit wachse auch die Diversität unserer Wirtschaft und zeige, dass der Standort Menden auch für neue Branchen attraktiv sei, heißt es in der Mittelung weiter. „Perspektivisch erhalten wir 50 neue Mitarbeiter für den Standort Menden mit Rüther und ein verlässliches, kompetentes Unternehmen im Bereich der Be- und Verarbeitung von Oleoresinen, ätherischen Ölen und Aromen“, sagt Sara Schmidt, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Menden. „Wir freuen uns, Almi mit Rüther zeitnah in Menden begrüßen zu dürfen“, so Schmidt weiter.

Lesen Sie auch

Almi: Gewürze für unterschiedliche Zielgruppen

Der Name Almi steht für die Initialen des Unternehmensgründers Alfred Mittermayr. Almi vertreibt nach eigenen Angaben Gewürze für unterschiedliche Zielgruppen. Dazu zählen sogenannte Wurstgewürze, also Gewürze, die in der Fleisch- und Wurstproduktion verwendet werden. Das Unternehmen produziert auch Convenience-Produkte wie Tütensuppen oder Würzmischungen. Im Angebot sind auch Grillsaucen und Biogewürze für Endverbraucher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden