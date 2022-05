Menden: Glasflaschen fliegen aus Pkw – Polizei sucht Zeugen

Aus einem Auto wurden auf der Straße Untere Promenade in Menden Glasflaschen auf die Straße geworfen (Symbolbild). Ein Autofahrer konnte gerade noch ausweichen.

Menden. In Menden flogen Samstag aus einem fahrenden Audi Glasflaschen auf die Straße. Für einen anderen Pkw hätte das üble Folgen haben können.

Auf der Straße Untere Promenade in Menden flogen am Samstagabend Glasflaschen auf die Fahrbahn und zerbrachen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Arnsberg befuhr am Samstag gegen 18.15 Uhr die Untere Promenade in Menden, als plötzlich aus einem vor ihm fahrenden grauen Audi 2 Glasflaschen geworfen wurden, die auf der Fahrbahn zerbrachen. Laut Polizei konnte er noch soeben den Glasscherben ausweichen, bevor er durch diese durchgefahren wäre. +++ Auch lesenswert: Mehrere Festnahmen und Durchsuchungen in Menden +++

Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Pkw und Fahrzeuginsassen machen können

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Pkw und /oder den Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten. sich bei der Polizei Menden unter 02373-9099-7122 oder 7128 zu melden. +++ Auch interessant: Menden und Hemer: Geldautomaten sollen jetzt in Betonbauten +++

