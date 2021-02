Menden: Grüne wollen Schutz für die Waldemei durchsetzen

Die Waldemei soll unter Schutz gestellt werden, um so den Bau der A46 zu verhindern.

Menden. Die Mendener Grünen wollen die Waldemei endlich als Schutzgebiet ausweisen. Druck machen sie nun auf Bürgermeister Dr. Roland Schröder.

Die Mendener Grünen machen sich weiter stark für eine Ausweisung der Waldemei als Schutzgebiet. Ingrid Ketzscher fordert von Bürgermeister Dr. Roland Schröder bei der bereits beschlossenen Umsetzung aufs Tempo zu drücken.

„Ein deutschlandweiter Skandal betrifft uns unmittelbar auch in Menden: Die Ausweisung von Naturschutzgebieten wird in Deutschland vertrödelt -das kann uns Steuerzahlern teuer zu stehen kommen“, so Ingrid Ketzscher. Nun habe gar die EU-Kommission Alarm geschlagen. Demnach habe Deutschland eine bedeutende Anzahl von Gebieten immer noch nicht als besondere Schutzgebieteausgewiesen.

Bezirksregierung soll handeln

„Die Waldemei ist von Experten als naturschutzwürdig eingestuft worden. Menden hat sich politisch für eine Schutzgebietsausweisung ausgesprochen. Aber die Umsetzung wird vonseiten der Bezirksregierung verschleppt oder besser gesagt, verhindert! Warum?“, fragt Ketzscher an den Bürgermeister gerichtet.

Ihre Vermutung: Einer Betonpiste mit dem Namen A46 wolle man keinen Stein in den Weg legen. Das stellt alle Regeln auf den Kopf. „Ich fordere Sie als Bürgermeister auf, diesem Skandal zu begegnen und Druck zu machen in Arnsberg. So viel Selbstbewusstsein erwarte ich von meiner Stadt“, erklärt die Grünen-Politikerin.

